Легендарный английский клуб дважды брал Кубок чемпионов, а теперь прозябает в низших лигах. Трагическая история падения «Ноттингем Форест»

Сплошные скандалы, интриги, расследования.

«Ноттингем Форест» входит в десятку самых титулованных клубов Англии. Да, у красных всего один чемпионский титул (1978), но зато есть две победы в Кубке чемпионов (1979, 1980) — эпоха, когда английские клубы доминировали в Европе.

С тех пор прошло уже 40 лет. Очевидно, что ни один фанат «Ноттингема» не ожидает, что доживет до момента, когда былые победы вернутся вновь. Но каждый из них грезит, что однажды клуб все же вернется в АПЛ и это случится на его веку. После позорного вылета в третий по силе английский дивизион «Форест» вот уже 16 лет держится в чемпионшипе и мечтает вернуться в элиту.

Многолетняя тренерская чехарда

В 1992 году после ухода легендарного Брайана Клафа — символа фантастических побед «Форест» — команда из Ноттингема так и не нашла нового тренера, способного стать достойной ему заменой. 35 человек за 28 лет — статистика, ярко подчеркивающая неудачи красных. В XXI веке ни один тренер не проработал в «Форест» даже трех лет. Постоянные смены вектора развития в попытках подобрать «второго Клафа» приводили к сплошным разочарованиям.

Приход в клуб в январе 2005 года Гэри Мэгсона — специалиста, дважды выводившего «Вест Бромвич» в АПЛ — закончился историческим провалом: команда завершила сезон в чемпионшипе на предпоследнем, 23-м месте. «Форест» стал первым клубом в истории, вылетевшим в третий по силе футбольный дивизион страны, имея в трофейной комнате два Кубка европейских чемпионов.

После двух сезонов позора в лиге 1 «Ноттингем» вернулся в чемпионшип и два года подряд имел шанс выйти в АПЛ через плей-офф: в сезонах 2009/10 и 2010/11. В первом случае «Форест» выдал мощный сезон, не проигрывая у себя дома с сентября 2009 года до мая 2010-го, когда в ответном матче плей-офф уступил «Блэкпулу». Та неудача стала решающей. А в сезоне-2010/11 команду из Ноттингема остановил «Суонси». Тем не менее казалось, что клуб идет в верном направлении и славные деньки скоро вернутся, но...

Роковая смена владельца

19-е место в сезоне-2011/12 — очевидный провал на фоне недавних надежд на выход в АПЛ. Однако куда большим ударом стал уход владельца клуба Найджела Даути — человека, который был настоящим фанатом «Форест» и в трудные времена помог красным не утонуть окончательно. Новыми правителями в Ноттингеме стала семья Эль-Хасави из Кувейта. Объявив о долгосрочной стратегии развития, на деле инвесторы стали требовать немедленной борьбы за попадание в плей-офф. За время Эль-Хасави в «Ноттингеме» лишь два тренера провели более 50 матчей во главе команды (то есть провели чуть больше года в клубе) — остальных увольняли раньше.

С каждым годом результаты «Форест» постепенно ухудшались: 8-е место, 11-е, 14-е, 16-е и, наконец, 21-е в сезоне-2016/17. Клуб из Ноттингема набрал 51 очко и лишь по дополнительным показателям обогнал вылетевший «Блэкберн». Осенью 2016-го Фаваз Аль-Хасави объявил условия продажи клуба — будущий владелец, помимо 50 миллионов фунтов за 80% акций, должен будет платить ему зарплату в размере 480 тысяч фунтов в год. А если «Форест» выйдет в АПЛ, то она вырастет до 1,08 миллиона фунтов. Иначе говоря, клуб должен будет платить экс-владельцу 21 тысячу фунтов в неделю при средней зарплате игроков команды в 12 тысяч.

В это же время The Guardian сообщала, что футболисты «Ноттингема» месяцами не получали зарплату вовремя. В мае 2017 года кувейтская эпоха в «Форест» подошла к концу: новым хозяином стал Эвангелос Маринакис. Олигарх из Греции уже владел «Олимпиакосом», и этот факт не вызывал большой радости у фанатов «Ноттингема» — они опасались, что Маринакис будет уделять внимание клубу по остаточному принципу.

Чемпионские ожидания и аутсайдерская реальность

Однако задача оставалась той же — статус «Ноттингема» не позволял метить ниже, чем выход в АПЛ. Для достижения цели на пост главного тренера в 2020 году назначили Криса Хьютона. Но с экс-наставником «Брайтона», «Норвича» и «Ньюкасла» команда заняла лишь 17-е место. Но летом амбиции «Форест» были подкреплены агрессивной трансферной политикой — десять новых игроков, включая арендованных футболистов из «Арсенала» и «МЮ».

Выхлопом стало одно очко за семь стартовых туров. Да, сезон в чемпионшипе состоит из 46 матчей и времени, чтобы все исправить, достаточно, но все равно это было похоже на катастрофу. Все это накладывается на пятилетний план президента клуба Николаса Рандалла: согласно ему «Ноттингем» должен был выйти в АПЛ и попасть в еврокубки в период с 2017 по 2022 год.

«Тебя уволят завтра утром!»

Худший старт за 108 лет ожидаемо вывел из себя фанатов «Форест». У которых и так не самая лучшая репутация: они регулярно мелькают в новостях о футбольном хулиганстве. Так, в 2019 году за нападение на болельщиков «Дерби Каунти» троих фанатов красных приговорили к 150 и 250 часам общественных работ.

В адрес соперников с трибун «Сити Граунд» неслась следующая ироничная кричалка: «Вы ничем не отличаетесь — мы и так проигрываем каждую неделю!»

«Ты понятия не имеешь, что творишь!» и «Тебя уволят завтра утром!» — это уже чанты в адрес ненавистного Хьютона.

Кроме того, кто-то слил в СМИ переписку игроков и сотрудников клуба в WhatsApp — там не стеснялись в выражениях в адрес тренера.

«Бестолковый. Приходит к нам после матча и говорит, что мы были великолепны до пропущенного гола. А у нас, блин, ударов не было», — сообщение от одного из игроков.

«Нападающие не получали никакой паршивой помощи от полузащиты и поддержки от защитников», — откровения другого футболиста.

«Мне вообще не нравился подход Хьютона к игре. Мы однажды поспорили об этом, и он сказал: «Если ты не хочешь играть так, как я хочу, ты не будешь играть вообще». Я согласился, потому что играть так, как он хочет, до смерти скучно», — рассказал в подкасте Undr The Cosh экс-форвард «Ноттингема» Грант Холт, поигравший под руководством Хьютона в «Норвиче».

В итоге Хьютона ожидаемо выгнали в середине сентября. На его место пришел 41-летний Стив Купер, тренировавший «Суонси». И, о чудо, «Ноттингем» сразу же стал набирать очки — 10 в четырех играх. Конечно, о молниеносном успехе имени Брайана Клафа мечтать фанатам «Форест» уже не приходится, но появилась хоть какая-то надежда.