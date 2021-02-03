«Саутгемптон» второй сезон подряд проигрывает 0:9. Его прокляли?

Полтора года назад было унижение от «Лестера», сейчас от «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. 22-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 9:0 (Ван-Бисакка, 18. Рэшфорд, 25. Беднарек, 34, в свои ворота. Кавани, 39. Марсьяль, 69, 90. Мактоминай, 72. Бруну Фернандеш, 88, с пенальти. Джеймс, 90+3).

Удаления: Янкевич, 2, Беднарек (оба — «Саутгемптон»), 86.

В октябре 2019-го «Саутгемптон» пережил схожее унижение. Тогда на своем поле «святые» пропустили девять мячей от «Лестера» — 0:9. Интересно, что в тот раз большую часть матча «Саутгемптон» тоже играл в меньшинстве — на 12-й минуте был удален Райан Бернтранд. Сейчас же Адам Янкевич отправился в раздевалку уже на 2-й минуте. Для 19-летнего швейцарца это был дебют в основном составе в матче АПЛ.

9:0 — это повторение рекорда премьер-лиги, если говорить о самой крупной победе. В 1995-м «МЮ» с таким счетом разгромил «Ипсвич», и вот второй раз подряд в историю вляпался «Саутгемптон». Хозяевам же не хватило всего одного гола до повторения клубного рекорда — в 1956 году «МЮ» разгромил «Андерлехт» со счетом 10:0.

9-0 — This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;



1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town

2019 Southampton 0-9 Leicester City

2021 Manchester United 9-0 Southampton



Repeats. pic.twitter.com/0vCtj6IBKr — OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2021

Другое достижение «Юнайтед» — в одной игре за команду забили сразу семь разных футболистов (тут не считается автогол Яна Беднарека). Это повторение рекорда «Челси» — в 2012 году за лондонцев в матче с «Астон Виллой» (8:0) тоже отличились семь разных игроков.

Из тех футболистов, что играли полтора года назад против «Лестера», сейчас против «МЮ» выходили на поле Бертранд, Стивенс, Беднарек (вот уж говорящая фамилия), Уорд-Праус, Армстронг, Редмонд и Ингс. Семь человек — больше чем полкоманды.

Интересно, что главного тренера Ральфа Хазенхюттля тогда не уволили, и австриец выправил ситуацию — «святые» в прошлом сезоне финишировали 11-ми. А в этом чемпионате по ходу 8-го тура и вовсе вышли на первое место, отметив это смешным твитом «Прекратите считать», спародировав таким образом экс-президента США Дональда Трампа, который в это же время публиковал такие же сообщения касательно подсчета голосов на выборах.

STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020

4 января «святые» обыграли дома «Ливерпуль» — 1:0, после чего, правда, потерпели в АПЛ уже четвертое поражение подряд. При этом полторы недели назад «Саутгемптон» выбил из Кубка Англии «Арсенал».

«Минус один игрок после трех минут игры против такого соперника... Поздравляю «Манчестер Юнайтед», он не мог остановиться. Вторая красная карточка особенно расстраивает, у нас больше нет игроков. Что я могу сказать? Это ужасно. Но мы поднялись после прошлых 0:9 и должны сделать это снова», — сказал после матча Хазенхюттль.

«Боже мой, «Саутгемптон» не проигрывал 0:9 с прошлого сезона», — пошутил ведущий ВВС Гари Линекер.

Good heavens, Southampton haven't been beaten 9 nil since last season. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) February 2, 2021

Любопытно, что многие болельщики в комментариях клеймят рефери Майка Дина и ВАР. Но не за удаление Янкевича — оно кажется бесспорным, фол на Скотте Мактоминае выглядит жестоко, а за красную карточку Беднареку и назначение пенальти в самой концовке матча уже при счете 6:0. Похоже, что Антони Марсьяль в том моменте на самом деле нырял.

«Клубы не назначают судью, однако Майк Дин сегодня был очень плох, ВАР был ужасен — он может заметить некоторые фолы, но не может определить очевидный «нырок»! Марсьялю должно быть стыдно. Я болею за «Манчестер Юнайтед» более 45 лет, но я по-прежнему придерживаюсь принципа честной игры», — написал на сайте ВВС пользователь Uncle Angry.