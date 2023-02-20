Слуцкий вырастил будущего чемпиона Англии? Как российский тренер спас карьеру Эдегора
Мартин Эдегор — невероятный игрок и лидер «Арсенала» в этом сезоне. С ним в составе центр поля снова приносит пользу, а Артета называет норвежца прирожденным лидером. Тренер даже выписал Эдегору капитанскую повязку — и игрок, кажется, преодолевает знаменитое проклятие капитанов «Арсенала».
Но всего этого могло бы и не быть — Мартин был в шаге от того, чтобы закончить как какой-нибудь Боян Кркич. История знает миллион аналогичных историй. Однако игроку повезло, ведь в карьере Эдегора встретился Леонид Слуцкий.
Никого не хотели купить так, как Эдегора. Это надломило ему карьеру
Финты, дриблинг, ассисты и голы — стандартный набор хорошего или даже отличного полузащитника. И этот набор Мартин Эдегор собрал очень рано:
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в 15 лет и 114 дней он дебютировал в большом футболе (за норвежский «Стремгодсет» в высшем дивизионе) — сразу же выполнил ассист;
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в 15 лет и 151 день он забил первый мяч;
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в 15 лет оформил первый дубль и первый ассистентский хет-трик;
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итог дебютного сезона на высшем уровне — 5+7 по «гол+пас».
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в том же году парень дебютировал в Лиге чемпионов.
Разумеется, за подростком выстроилась очередь. Представьте — всего за пару месяцев Эдегор успел поужинать с Арсеном Венгером, несколько часов пообщаться с Клоппом, погулять по тренировочной базе «Манчестер Сити». Его хотели Луи ван Гал и Брендан Роджерс. Гвардиола кричал на советника семьи Эдегора и требовал трансфера.
Доходило до смешного. Мартин мог перейти в «Баварию» еще в 14 лет, но тогда кто-то из мюнхенцев забраковал трансфер. Когда это вскрылось, председатель правления Руммениге устроил целое внутреннее расследование, чтобы вычислить и наказать недотепу.
Эдегора хотели все. Но, как это часто бывает, внимание сыграло в минус. Отец Мартина оказался не таким дальновидным, как тот же Холанн-старший. И выбрал самый жирный вариант — мадридский «Реал».
Сливочные и Эдегор — это большая и грустная история. В отличие от десятков других тренеров, Карло Анчелотти не хотел Мартина — он прекрасно понимал, что Модричу и Кроссу 15-летний гений не конкурент. И возиться с ним не было никакого желания.
Зато Эдегора очень хотел Перес. Кто-то писал, что у Флорентино были интересы в Норвегии, другие (включая Анчелотти) называли сделку пиаром, а еще босс «Реала» мог просто поверить в норвежского малыша. Как бы там ни было, уламывать в «Реале» умеют — семейству игрока показали клубный музей, познакомили со звездами команды и презентовали возможного тренера — Зинедина Зидана. Легендарный француз, на тот момент трудившийся с «Кастильей», похвалил Мартина и высказал желание поработать вместе.
Для пущей убедительности сливочные предложили отличные условия — около трех миллионов евро в год. Понимая возможные риски, отец Эдегора выбил дополнительные пункты в соглашении: Мартин должен был тренироваться с основой, по возможности выходить на поле, а если не получается — играть за «Кастилью». Помимо этого, старший Эдегор становился тренером команды 11-летних воспитанников «Реала» и получал столько же денег, сколько его сын, — в районе трех миллионов евро. Неслыханная зарплата для детского тренера.
Стартовые условия устроили всех — семейство еще немного покаталось по Европе, но в том же «Сити» не стали гарантировать игровое время и тренировки с основой. Так что выбор был очевиден — в январе 2015 года Эдегор стал игроком «Реала». И сразу же вскрылись минусы — Анчелотти был недоволен навязыванием игрока и не выпускал его на поле. В «Кастилье» же возникли игровые недопонимания с партнерами — по договору Эдегор тренировался с основой, а сыгранность решает многое.
В итоге Мартин стал заложником ситуации — тренировался со звездами, а играл в «Кастилье» и нигде не стал своим. Европейская пресса быстро вцепилась в игрока и затравила. Вот как Эдегор вспоминал то время: «В первой команде я был просто ребенком, который приходил тренироваться. Я не принимал участия в играх. Как будто какой-то отщепенец. Оказался в ловушке, где-то посередине. Пресса преследовала меня за неоправданные ожидания. Я был легкой мишенью».
Карьера в «Реале» не пошла. Один из самых желанных мальчиков поколения кое-как играл за «Кастилью», а впервые вышел в старте мадридцев почти через 700 дней после подписания контракта. Эдегор устал от этого и попросился в аренду.
Слуцкий спас Эдегора и реанимировал его карьеру
В первую аренду Мартин уехал в голландский «Херенвен» — сразу на два года. Но отыграл за клуб только полтора сезона, и уже летом 2018 года отправился в «Витесс» Леонида Слуцкого.
К российскому тренеру приехал весьма разобранный и уставший от неоправданных надежд игрок. Леонид Викторович быстро это уловил. Вот что вспоминал комментатор и друг тренера Дмитрий Федоров: «Слуцкий проникся тем, что Эдегор — тонкий и ранимый парень. Что он абсолютно небрутальный, ему нужно доверять, внушить мысль, что он имеет право решать в одиночку судьбу эпизода на 95-й минуте. Слуцкий дал ему право на ошибку».
И это помогло. Тренер действительно снял груз с Мартина: «Он пришел к нам, и я сказал ему: «Ты не звезда. Для меня ты обычный игрок. Равный среди остальных. Я не жду, что ты обыграешь десятерых и положишь мяч в «девятку». Более того, я тебе разрешаю ошибаться. Все твои ошибки — моя проблема». И так оковы, которые его сдерживали, были сброшены».
В тактическом плане Леонид Викторович тоже провел большую работу — если в той же «Кастилье» из Эдегора усиленно лепили «десятку», то в «Витессе» футболист отправился на правый фланг. Но при этом мог свободно смещаться в центр и творить — такая детализированная работа раскрыла лучшие навыки Мартина.
Эдегор отблагодарил Слуцкого лучшим сезоном в карьере — за 39 матчей в Арнеме он оформил 11+13 и попал в список лучших игроков сезона. Мартин не забыл вклад Леонида Викторовича в карьеру: когда Слуцкого увольняли из «Витесса», футболист пришел в комментарии в соцсетях и назвал тренера лучшим. А не так давно в одном из интервью сказал, что Слуцкий — невероятный специалист.
Эдегор феерит в «Арсенале» и прервал проклятие капитанской повязки
После аренды в «Витессе» Эдегор окреп. Да, в «Реале» закрепиться не получилось, но Мартин успешно скатался в «Реал Сосьедад» и наконец осел в лондонском «Арсенале». «Канониры» тоже брали его в аренду, а после выкупили.
Прямо сейчас футболист максимально важен для «Арсенала». С ухода Аарона Рэмзи в 2019 году центр поля лондонцев не приносил пользы, и лишь с появлением Эдегора эта линия тоже начала генерировать моменты, результативные передачи и голы. У одно только Мартина — 7+4 в сезоне-2021/22, а в этом году он уже перебил прошлогодний рекорд: 8+7 в 22 матчах АПЛ.
Эдегор носит капитанскую повязку и, кажется, не страшится знаменитого проклятия, согласно которому любого капитана «Арсенала» преследуют неудачи в спорте. Травмы и скандалы коснулись как минимум десятерых последних кэпов, включая Артету и Обамеянга. Но пока не липнут к Эдегору.
Сейчас «Арсенал» усиленно борется с «Сити» за титул АПЛ. И если «канониры» все же победят, нужно помнить о том, что именно российский тренер когда-то спас карьеру капитана чемпионов Англии — Мартина Эдегора.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|24
|13
|3
|8
|44-35
|42
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|
7
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
8
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
14
|Лестер
|23
|7
|3
|13
|36-41
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|
16
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
17
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|19-29
|20
|
19
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.02
|15:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|- : -
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|- : -
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|26.02
|16:30
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|21
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4