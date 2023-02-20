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Сегодня, 12:00

Слуцкий вырастил будущего чемпиона Англии? Как российский тренер спас карьеру Эдегора

Артем Белинин
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Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press
Леонид Викторович перезагрузил топ-игрока.

Мартин Эдегор — невероятный игрок и лидер «Арсенала» в этом сезоне. С ним в составе центр поля снова приносит пользу, а Артета называет норвежца прирожденным лидером. Тренер даже выписал Эдегору капитанскую повязку — и игрок, кажется, преодолевает знаменитое проклятие капитанов «Арсенала».

Но всего этого могло бы и не быть — Мартин был в шаге от того, чтобы закончить как какой-нибудь Боян Кркич. История знает миллион аналогичных историй. Однако игроку повезло, ведь в карьере Эдегора встретился Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий и Мартин Эдегор. Фото ФК «Витесс»
Леонид Слуцкий и Мартин Эдегор.
ФК «Витесс»

Никого не хотели купить так, как Эдегора. Это надломило ему карьеру

Финты, дриблинг, ассисты и голы — стандартный набор хорошего или даже отличного полузащитника. И этот набор Мартин Эдегор собрал очень рано:

  • в 15 лет и 114 дней он дебютировал в большом футболе (за норвежский «Стремгодсет» в высшем дивизионе) — сразу же выполнил ассист;

  • в 15 лет и 151 день он забил первый мяч;

  • в 15 лет оформил первый дубль и первый ассистентский хет-трик;

  • итог дебютного сезона на высшем уровне — 5+7 по «гол+пас».

  • в том же году парень дебютировал в Лиге чемпионов.

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Разумеется, за подростком выстроилась очередь. Представьте — всего за пару месяцев Эдегор успел поужинать с Арсеном Венгером, несколько часов пообщаться с Клоппом, погулять по тренировочной базе «Манчестер Сити». Его хотели Луи ван Гал и Брендан Роджерс. Гвардиола кричал на советника семьи Эдегора и требовал трансфера.

Доходило до смешного. Мартин мог перейти в «Баварию» еще в 14 лет, но тогда кто-то из мюнхенцев забраковал трансфер. Когда это вскрылось, председатель правления Руммениге устроил целое внутреннее расследование, чтобы вычислить и наказать недотепу.

Эдегора хотели все. Но, как это часто бывает, внимание сыграло в минус. Отец Мартина оказался не таким дальновидным, как тот же Холанн-старший. И выбрал самый жирный вариант — мадридский «Реал».

Мартин Эдегор в "Реале". Фото Global Look Press
Мартин Эдегор в «Реале».
Фото Global Look Press

Сливочные и Эдегор — это большая и грустная история. В отличие от десятков других тренеров, Карло Анчелотти не хотел Мартина — он прекрасно понимал, что Модричу и Кроссу 15-летний гений не конкурент. И возиться с ним не было никакого желания.

Зато Эдегора очень хотел Перес. Кто-то писал, что у Флорентино были интересы в Норвегии, другие (включая Анчелотти) называли сделку пиаром, а еще босс «Реала» мог просто поверить в норвежского малыша. Как бы там ни было, уламывать в «Реале» умеют — семейству игрока показали клубный музей, познакомили со звездами команды и презентовали возможного тренера — Зинедина Зидана. Легендарный француз, на тот момент трудившийся с «Кастильей», похвалил Мартина и высказал желание поработать вместе.

Для пущей убедительности сливочные предложили отличные условия — около трех миллионов евро в год. Понимая возможные риски, отец Эдегора выбил дополнительные пункты в соглашении: Мартин должен был тренироваться с основой, по возможности выходить на поле, а если не получается — играть за «Кастилью». Помимо этого, старший Эдегор становился тренером команды 11-летних воспитанников «Реала» и получал столько же денег, сколько его сын, — в районе трех миллионов евро. Неслыханная зарплата для детского тренера.

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Стартовые условия устроили всех — семейство еще немного покаталось по Европе, но в том же «Сити» не стали гарантировать игровое время и тренировки с основой. Так что выбор был очевиден — в январе 2015 года Эдегор стал игроком «Реала». И сразу же вскрылись минусы — Анчелотти был недоволен навязыванием игрока и не выпускал его на поле. В «Кастилье» же возникли игровые недопонимания с партнерами — по договору Эдегор тренировался с основой, а сыгранность решает многое.

В итоге Мартин стал заложником ситуации — тренировался со звездами, а играл в «Кастилье» и нигде не стал своим. Европейская пресса быстро вцепилась в игрока и затравила. Вот как Эдегор вспоминал то время: «В первой команде я был просто ребенком, который приходил тренироваться. Я не принимал участия в играх. Как будто какой-то отщепенец. Оказался в ловушке, где-то посередине. Пресса преследовала меня за неоправданные ожидания. Я был легкой мишенью».

Карьера в «Реале» не пошла. Один из самых желанных мальчиков поколения кое-как играл за «Кастилью», а впервые вышел в старте мадридцев почти через 700 дней после подписания контракта. Эдегор устал от этого и попросился в аренду.

Мартин Эдегор. Фото Global Look Press
Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press

Слуцкий спас Эдегора и реанимировал его карьеру

В первую аренду Мартин уехал в голландский «Херенвен» — сразу на два года. Но отыграл за клуб только полтора сезона, и уже летом 2018 года отправился в «Витесс» Леонида Слуцкого.

К российскому тренеру приехал весьма разобранный и уставший от неоправданных надежд игрок. Леонид Викторович быстро это уловил. Вот что вспоминал комментатор и друг тренера Дмитрий Федоров: «Слуцкий проникся тем, что Эдегор — тонкий и ранимый парень. Что он абсолютно небрутальный, ему нужно доверять, внушить мысль, что он имеет право решать в одиночку судьбу эпизода на 95-й минуте. Слуцкий дал ему право на ошибку».

И это помогло. Тренер действительно снял груз с Мартина: «Он пришел к нам, и я сказал ему: «Ты не звезда. Для меня ты обычный игрок. Равный среди остальных. Я не жду, что ты обыграешь десятерых и положишь мяч в «девятку». Более того, я тебе разрешаю ошибаться. Все твои ошибки — моя проблема». И так оковы, которые его сдерживали, были сброшены».

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В тактическом плане Леонид Викторович тоже провел большую работу — если в той же «Кастилье» из Эдегора усиленно лепили «десятку», то в «Витессе» футболист отправился на правый фланг. Но при этом мог свободно смещаться в центр и творить — такая детализированная работа раскрыла лучшие навыки Мартина.

Эдегор отблагодарил Слуцкого лучшим сезоном в карьере — за 39 матчей в Арнеме он оформил 11+13 и попал в список лучших игроков сезона. Мартин не забыл вклад Леонида Викторовича в карьеру: когда Слуцкого увольняли из «Витесса», футболист пришел в комментарии в соцсетях и назвал тренера лучшим. А не так давно в одном из интервью сказал, что Слуцкий — невероятный специалист.

Фабиу Виейра и Мартин Эдегор. Фото Global Look Press
Фабиу Виейра и Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press

Эдегор феерит в «Арсенале» и прервал проклятие капитанской повязки

После аренды в «Витессе» Эдегор окреп. Да, в «Реале» закрепиться не получилось, но Мартин успешно скатался в «Реал Сосьедад» и наконец осел в лондонском «Арсенале». «Канониры» тоже брали его в аренду, а после выкупили.

Прямо сейчас футболист максимально важен для «Арсенала». С ухода Аарона Рэмзи в 2019 году центр поля лондонцев не приносил пользы, и лишь с появлением Эдегора эта линия тоже начала генерировать моменты, результативные передачи и голы. У одно только Мартина — 7+4 в сезоне-2021/22, а в этом году он уже перебил прошлогодний рекорд: 8+7 в 22 матчах АПЛ.

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Эдегор носит капитанскую повязку и, кажется, не страшится знаменитого проклятия, согласно которому любого капитана «Арсенала» преследуют неудачи в спорте. Травмы и скандалы коснулись как минимум десятерых последних кэпов, включая Артету и Обамеянга. Но пока не липнут к Эдегору.

Сейчас «Арсенал» усиленно борется с «Сити» за титул АПЛ. И если «канониры» все же победят, нужно помнить о том, что именно российский тренер когда-то спас карьеру капитана чемпионов Англии — Мартина Эдегора.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
14
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 19-29 20
19
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
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24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 - : -
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
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26.02 16:30
МЮ – Брентфорд
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Тоттенхэм – Челси
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
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Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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