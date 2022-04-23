Новый тренер не спасет «МЮ». Вытащить великий клуб из ямы может только смена методов руководства
Не хочется играть в Капитана Очевидность и говорить о том, как сложится сотрудничество «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага, можно будет не раньше лета. Когда станет понятно, попадет ли команда в Лигу чемпионов и вообще в еврокубки, когда начнется трансферная кампания и так далее.
Но одно можно сказать уже сейчас. Если все закончится провалом, то доля вины 52-летнего голландского тренера будет если не минимальной, то уж точно равной с клубом. Дело не в том, хороший тен Хаг тренер или нет. Луи ван Гал, Жозе Моуринью, да и Уле-Гуннар Сульшер с Ральфом Рангником тоже не физруки. Проблема в «МЮ».
«Я считаю Эрика тен Хага отличным тренером, он уже подтвердил это несколько раз. А хороший тренер — это всегда здорово для «Манчестер Юнайтед». Но «МЮ» — это коммерческий клуб, там тренеру тяжело принимать решения. Лучше перейти в футбольный клуб. Не собираюсь наставлять тен Хага, он может позвонить мне при желании. Но ему стоит выбрать футбольный клуб, не коммерческий», — сказал ван Гал в конце марта.
Цитата получилась громкой, но легендарный тренер прав лишь отчасти. Любой современный топ-клуб — коммерческий. Это относится не только к «МЮ», но и к «Ливерпулю», «Реалу», «Барселоне», «Ювентусу» и так далее. Вопрос лишь в качестве управления и всего того, что из этого вытекает.
Вам кажется логичной замена ван Гала на Моуринью с его совершенно противоположными взглядами на футбол? А подписание нового трехлетнего контракта с Сульшером и последующее увольнение норвежца через несколько месяцев? Приглашение Рангника? Трансфер Криштиану Роналду, в котором в той или иной степени принимала участие куча бывших звезд клуба — от Патриса Эвра до Рио Фердинанда, а одна из важнейших ролей была у сэра Алекса Фергюсона, но почти не засветился спортивный блок клуба?
Впрочем, засветиться было довольно трудно, поскольку на момент перехода Криштиану у «МЮ» менее полугода существовала в штатном расписании должность спортивного директора, которую занимает Джон Мерто. Получается, что это он ответственен за крайне спорную летнюю трансферную кампанию с подписанием Джейдона Санчо за 80 с лишним миллионов евро и Рафаэля Варана почти за 50 миллионов? Или все же бывший исполнительный директор Эд Вудворд, который де-факто рулил всеми процессами все последние годы и как-то сказавший, что результаты команды на поле не имеют значительного влияния на коммерческий успех «Юнайтед»?
Недавнее поражение «МЮ» от «Ливерпуля» (0:4) получилось просто чудовищным. Помимо прочего, оно еще и показало пропасть, которая разделяет клубы в плане организации процессов.
Иан Грэм давно уже культовая фигура в мире футбола. Именно он — один из главных архитекторов нынешнего «Ливерпуля». Обладатель докторской степени по физике, полученной в Кембридже, Грэм занимает должность главы скаутского отдела. Помогает ему Уилл Спирман — выпускник Гарварда, который ранее работал в Европейском центре по ядерным исследованиям. Они выстроили систему, основанную в первую очередь на математическом анализе и big data. По словам Грэма, он почти не смотрит видео, полагаясь только на цифры и математические модели.
Но именно Грэм рекомендовал подписать на пост главного тренера Юргена Клоппа и приобрести Мо Салаха, Виргила ван Дейка, Алиссона, Фабиньо. Можно хмыкнуть и сказать, что любой может посоветовать их купить, и тут не нужно сильно разбираться. Но все это — абсолютные, стопроцентные попадания.
«Грэм и его команда обрабатывают эти алгоритмы, выявляют тенденции и находят футболистов, подходящих для системы игры команды. Все это отдается спортивному директору, последнее слово за Клоппом. Но эти ребята феноменальны. Они могут просчитать скорость, с которой соперник движется и контролирует мяч. Так мы можем найти «жертв» и сказать нашим игрокам, что нужно давить конкретно на них», — рассказывал The Athletic источник в «Ливерпуле».
Было ли что-то подобное при назначении тен Хага? Все тот же The Athletic выкатил статью с инсайдами о том, как это было. Так, голландец стал кандидатом номер один еще в январе после первичного анализа данных, в том числе и трансферных расходов. Другими претендентами из шорт-листа были Маурисио Почеттино, с которым также была минимум одна личная встреча и представителями которого обсуждались условия контракта, Хулен Лопетеги, которого рекомендовал суперагент Жорже Мендеш, и Луис Энрике. Четыре разных тренера с разной философией и стилем. С другой стороны, после всех метаний последних лет говорить о какой-то преемственности сложно, нужно все начинать с нуля.
Над окончательным решением работали Мерто, технический директор Даррен Флетчер и Ричард Арнольд, сменивший Вудворда на посту исполнительного директора. Кроме того, в качестве консультанта привлекался бывший директор «Челси» Майк Форд, который сейчас руководит консалтинговой компанией и помогает владеющему «Юнайтед» семейству Глэйзер с платежными ведомостями (он, кстати, принимал участие и в приглашении Рангника).
Была ли аналитика достаточной и стоит ли за ней какая-то стратегия? В случае с Почеттино, как пишет The Athletic, дискуссии шли вокруг того, была ли у него уже лучшая работа в карьере и не придет ли он уже слишком поздно, как было с Моуринью, а кроме того, боссам «МЮ» не нравилось, как развивалась динамика аргентинца в «ПСЖ».
Тен Хаг произвел очень сильное впечатление на руководство «Юнайтед» при личной встрече, но если клуб кардинально не изменит подход к ведению дел, это обаяние может очень скоро испариться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|5
|3
|75-20
|77
|
2
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|
3
|Челси
|31
|18
|8
|5
|66-27
|62
|
4
|Арсенал
|32
|18
|3
|11
|49-39
|57
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
6
|МЮ
|33
|15
|9
|9
|52-48
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Лестер
|31
|11
|8
|12
|47-51
|41
|
10
|Ньюкасл
|33
|10
|10
|13
|37-55
|40
|
11
|Брайтон
|33
|9
|13
|11
|29-40
|40
|
12
|Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|38-54
|39
|
13
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|29
|
18
|Бернли
|32
|5
|13
|14
|28-45
|28
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|23.04
|14:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|23.04
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|23.04
|17:00
|
Ман. Сити – Уотфорд
|- : -
|23.04
|17:00
|
Норвич – Ньюкасл
|- : -
|23.04
|19:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|24.04
|16:00
|
Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|24.04
|18:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|25.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|21
|1
|7