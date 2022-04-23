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Новый тренер не спасет «МЮ». Вытащить великий клуб из ямы может только смена методов руководства

Голландец Эрик тен Хаг летом 2022 года возглавит «Манчестер Юнайтед»
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
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Эрик тен Хаг.
Фото Getty Images
Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
Футболисты «Манчестер Юнайтед».
Фото AFP
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Эрик тен Хаг — хороший вариант, но не лекарство.

Не хочется играть в Капитана Очевидность и говорить о том, как сложится сотрудничество «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага, можно будет не раньше лета. Когда станет понятно, попадет ли команда в Лигу чемпионов и вообще в еврокубки, когда начнется трансферная кампания и так далее.

Но одно можно сказать уже сейчас. Если все закончится провалом, то доля вины 52-летнего голландского тренера будет если не минимальной, то уж точно равной с клубом. Дело не в том, хороший тен Хаг тренер или нет. Луи ван Гал, Жозе Моуринью, да и Уле-Гуннар Сульшер с Ральфом Рангником тоже не физруки. Проблема в «МЮ».

Эрик тен Хаг. Тен Хаг возглавит «МЮ» после Рангника. Это безумно интересно, но готов ли голландец к топ-клубу?

«Я считаю Эрика тен Хага отличным тренером, он уже подтвердил это несколько раз. А хороший тренер — это всегда здорово для «Манчестер Юнайтед». Но «МЮ» — это коммерческий клуб, там тренеру тяжело принимать решения. Лучше перейти в футбольный клуб. Не собираюсь наставлять тен Хага, он может позвонить мне при желании. Но ему стоит выбрать футбольный клуб, не коммерческий», — сказал ван Гал в конце марта.

Цитата получилась громкой, но легендарный тренер прав лишь отчасти. Любой современный топ-клуб — коммерческий. Это относится не только к «МЮ», но и к «Ливерпулю», «Реалу», «Барселоне», «Ювентусу» и так далее. Вопрос лишь в качестве управления и всего того, что из этого вытекает.

Эрик тен Хаг. Фото Global Look Press
Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

Вам кажется логичной замена ван Гала на Моуринью с его совершенно противоположными взглядами на футбол? А подписание нового трехлетнего контракта с Сульшером и последующее увольнение норвежца через несколько месяцев? Приглашение Рангника? Трансфер Криштиану Роналду, в котором в той или иной степени принимала участие куча бывших звезд клуба — от Патриса Эвра до Рио Фердинанда, а одна из важнейших ролей была у сэра Алекса Фергюсона, но почти не засветился спортивный блок клуба?

Впрочем, засветиться было довольно трудно, поскольку на момент перехода Криштиану у «МЮ» менее полугода существовала в штатном расписании должность спортивного директора, которую занимает Джон Мерто. Получается, что это он ответственен за крайне спорную летнюю трансферную кампанию с подписанием Джейдона Санчо за 80 с лишним миллионов евро и Рафаэля Варана почти за 50 миллионов? Или все же бывший исполнительный директор Эд Вудворд, который де-факто рулил всеми процессами все последние годы и как-то сказавший, что результаты команды на поле не имеют значительного влияния на коммерческий успех «Юнайтед»?

Матч 30-го тура АПЛ &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Ливерпуль» — на вершине АПЛ! Команда Клоппа во второй раз за сезон уничтожила «МЮ»

Недавнее поражение «МЮ» от «Ливерпуля» (0:4) получилось просто чудовищным. Помимо прочего, оно еще и показало пропасть, которая разделяет клубы в плане организации процессов.

Иан Грэм давно уже культовая фигура в мире футбола. Именно он — один из главных архитекторов нынешнего «Ливерпуля». Обладатель докторской степени по физике, полученной в Кембридже, Грэм занимает должность главы скаутского отдела. Помогает ему Уилл Спирман — выпускник Гарварда, который ранее работал в Европейском центре по ядерным исследованиям. Они выстроили систему, основанную в первую очередь на математическом анализе и big data. По словам Грэма, он почти не смотрит видео, полагаясь только на цифры и математические модели.

Но именно Грэм рекомендовал подписать на пост главного тренера Юргена Клоппа и приобрести Мо Салаха, Виргила ван Дейка, Алиссона, Фабиньо. Можно хмыкнуть и сказать, что любой может посоветовать их купить, и тут не нужно сильно разбираться. Но все это — абсолютные, стопроцентные попадания.

Футболисты «Манчестер Юнайтед». Фото AFP
Футболисты «Манчестер Юнайтед».
Фото AFP

«Грэм и его команда обрабатывают эти алгоритмы, выявляют тенденции и находят футболистов, подходящих для системы игры команды. Все это отдается спортивному директору, последнее слово за Клоппом. Но эти ребята феноменальны. Они могут просчитать скорость, с которой соперник движется и контролирует мяч. Так мы можем найти «жертв» и сказать нашим игрокам, что нужно давить конкретно на них», — рассказывал The Athletic источник в «Ливерпуле».

Было ли что-то подобное при назначении тен Хага? Все тот же The Athletic выкатил статью с инсайдами о том, как это было. Так, голландец стал кандидатом номер один еще в январе после первичного анализа данных, в том числе и трансферных расходов. Другими претендентами из шорт-листа были Маурисио Почеттино, с которым также была минимум одна личная встреча и представителями которого обсуждались условия контракта, Хулен Лопетеги, которого рекомендовал суперагент Жорже Мендеш, и Луис Энрике. Четыре разных тренера с разной философией и стилем. С другой стороны, после всех метаний последних лет говорить о какой-то преемственности сложно, нужно все начинать с нуля.

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Над окончательным решением работали Мерто, технический директор Даррен Флетчер и Ричард Арнольд, сменивший Вудворда на посту исполнительного директора. Кроме того, в качестве консультанта привлекался бывший директор «Челси» Майк Форд, который сейчас руководит консалтинговой компанией и помогает владеющему «Юнайтед» семейству Глэйзер с платежными ведомостями (он, кстати, принимал участие и в приглашении Рангника).

Была ли аналитика достаточной и стоит ли за ней какая-то стратегия? В случае с Почеттино, как пишет The Athletic, дискуссии шли вокруг того, была ли у него уже лучшая работа в карьере и не придет ли он уже слишком поздно, как было с Моуринью, а кроме того, боссам «МЮ» не нравилось, как развивалась динамика аргентинца в «ПСЖ».

Тен Хаг произвел очень сильное впечатление на руководство «Юнайтед» при личной встрече, но если клуб кардинально не изменит подход к ведению дел, это обаяние может очень скоро испариться.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Спартак

Обе забьют - да

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15%

1.63

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21%

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1.35

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16%

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Краснодар
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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Тен Хаг возглавит «МЮ» после Рангника. Это безумно интересно, но готов ли голландец к топ-клубу?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 33 9 12 12 38-54 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 32 5 13 14 28-45 28
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 - : -
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 - : -
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
24.04 18:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
25.04 22:00
Кр. Пэлас – Лидс
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 21 1 7
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