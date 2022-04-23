Новый тренер не спасет «МЮ». Вытащить великий клуб из ямы может только смена методов руководства

Эрик тен Хаг — хороший вариант, но не лекарство.

Не хочется играть в Капитана Очевидность и говорить о том, как сложится сотрудничество «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага, можно будет не раньше лета. Когда станет понятно, попадет ли команда в Лигу чемпионов и вообще в еврокубки, когда начнется трансферная кампания и так далее.

Но одно можно сказать уже сейчас. Если все закончится провалом, то доля вины 52-летнего голландского тренера будет если не минимальной, то уж точно равной с клубом. Дело не в том, хороший тен Хаг тренер или нет. Луи ван Гал, Жозе Моуринью, да и Уле-Гуннар Сульшер с Ральфом Рангником тоже не физруки. Проблема в «МЮ».

«Я считаю Эрика тен Хага отличным тренером, он уже подтвердил это несколько раз. А хороший тренер — это всегда здорово для «Манчестер Юнайтед». Но «МЮ» — это коммерческий клуб, там тренеру тяжело принимать решения. Лучше перейти в футбольный клуб. Не собираюсь наставлять тен Хага, он может позвонить мне при желании. Но ему стоит выбрать футбольный клуб, не коммерческий», — сказал ван Гал в конце марта.

Цитата получилась громкой, но легендарный тренер прав лишь отчасти. Любой современный топ-клуб — коммерческий. Это относится не только к «МЮ», но и к «Ливерпулю», «Реалу», «Барселоне», «Ювентусу» и так далее. Вопрос лишь в качестве управления и всего того, что из этого вытекает.

Эрик тен Хаг. Фото Global Look Press

Вам кажется логичной замена ван Гала на Моуринью с его совершенно противоположными взглядами на футбол? А подписание нового трехлетнего контракта с Сульшером и последующее увольнение норвежца через несколько месяцев? Приглашение Рангника? Трансфер Криштиану Роналду, в котором в той или иной степени принимала участие куча бывших звезд клуба — от Патриса Эвра до Рио Фердинанда, а одна из важнейших ролей была у сэра Алекса Фергюсона, но почти не засветился спортивный блок клуба?

Впрочем, засветиться было довольно трудно, поскольку на момент перехода Криштиану у «МЮ» менее полугода существовала в штатном расписании должность спортивного директора, которую занимает Джон Мерто. Получается, что это он ответственен за крайне спорную летнюю трансферную кампанию с подписанием Джейдона Санчо за 80 с лишним миллионов евро и Рафаэля Варана почти за 50 миллионов? Или все же бывший исполнительный директор Эд Вудворд, который де-факто рулил всеми процессами все последние годы и как-то сказавший, что результаты команды на поле не имеют значительного влияния на коммерческий успех «Юнайтед»?

Недавнее поражение «МЮ» от «Ливерпуля» (0:4) получилось просто чудовищным. Помимо прочего, оно еще и показало пропасть, которая разделяет клубы в плане организации процессов.

Иан Грэм давно уже культовая фигура в мире футбола. Именно он — один из главных архитекторов нынешнего «Ливерпуля». Обладатель докторской степени по физике, полученной в Кембридже, Грэм занимает должность главы скаутского отдела. Помогает ему Уилл Спирман — выпускник Гарварда, который ранее работал в Европейском центре по ядерным исследованиям. Они выстроили систему, основанную в первую очередь на математическом анализе и big data. По словам Грэма, он почти не смотрит видео, полагаясь только на цифры и математические модели.

Но именно Грэм рекомендовал подписать на пост главного тренера Юргена Клоппа и приобрести Мо Салаха, Виргила ван Дейка, Алиссона, Фабиньо. Можно хмыкнуть и сказать, что любой может посоветовать их купить, и тут не нужно сильно разбираться. Но все это — абсолютные, стопроцентные попадания.

Футболисты «Манчестер Юнайтед». Фото AFP

«Грэм и его команда обрабатывают эти алгоритмы, выявляют тенденции и находят футболистов, подходящих для системы игры команды. Все это отдается спортивному директору, последнее слово за Клоппом. Но эти ребята феноменальны. Они могут просчитать скорость, с которой соперник движется и контролирует мяч. Так мы можем найти «жертв» и сказать нашим игрокам, что нужно давить конкретно на них», — рассказывал The Athletic источник в «Ливерпуле».

Было ли что-то подобное при назначении тен Хага? Все тот же The Athletic выкатил статью с инсайдами о том, как это было. Так, голландец стал кандидатом номер один еще в январе после первичного анализа данных, в том числе и трансферных расходов. Другими претендентами из шорт-листа были Маурисио Почеттино, с которым также была минимум одна личная встреча и представителями которого обсуждались условия контракта, Хулен Лопетеги, которого рекомендовал суперагент Жорже Мендеш, и Луис Энрике. Четыре разных тренера с разной философией и стилем. С другой стороны, после всех метаний последних лет говорить о какой-то преемственности сложно, нужно все начинать с нуля.

Над окончательным решением работали Мерто, технический директор Даррен Флетчер и Ричард Арнольд, сменивший Вудворда на посту исполнительного директора. Кроме того, в качестве консультанта привлекался бывший директор «Челси» Майк Форд, который сейчас руководит консалтинговой компанией и помогает владеющему «Юнайтед» семейству Глэйзер с платежными ведомостями (он, кстати, принимал участие и в приглашении Рангника).

Была ли аналитика достаточной и стоит ли за ней какая-то стратегия? В случае с Почеттино, как пишет The Athletic, дискуссии шли вокруг того, была ли у него уже лучшая работа в карьере и не придет ли он уже слишком поздно, как было с Моуринью, а кроме того, боссам «МЮ» не нравилось, как развивалась динамика аргентинца в «ПСЖ».

Тен Хаг произвел очень сильное впечатление на руководство «Юнайтед» при личной встрече, но если клуб кардинально не изменит подход к ведению дел, это обаяние может очень скоро испариться.