Зума сможет принять участие в матче против «Лестера»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, сможет ли защитник Курт Зума принять участие в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Лестера».

«Есть разные мнения о том, должен ли он в составе или нет. Мы решили, что он должен быть в заявке. Я поддерживаю это. Я не оправдываю его, его действия были ужасны. Мы пытаемся сделать все возможное как клуб, как команда, чтобы помочь ему», — приводит слова Мойеса BBC Sport.

7 февраля появилось видео, как 27-летний француз бьет свою кошку. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у футболиста.

9 февраля «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным. Также с Зума прекратил сотрудничество adidas.