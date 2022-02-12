Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» нужен молодой нападающий на следующий сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что клубу нужен более молодой нападающий в следующем сезоне.

«Это очевидно. Контракт Эдинсона истекает летом, и клубу нужен лучший центрфорвард. Это очевидно, и я думаю, что все об этом знают», — цитирует пресс-служба клуба Рангника.

Сейчас у «МЮ» в составе два центральных нападающих: 34-летний Эдинсон Кавани и 37-летний Криштиану Роналду.