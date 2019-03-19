Златан Ибрагимович: "В "МЮ" все рассматривают через призму эпохи Фергюсона. Это мешает клубу"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что манкунианцы должны забыть Алекса Фергюсона. По мнению шведского футболиста, прежние успехи шотландского тренера сдерживают развитие клуба.

– Все, что происходит сейчас в клубе, оценивается через призму эпохи Фергюсона, – цитирует Ибрагимовича Mirror. – Они говорят: если бы Фергюсон был здесь, этого бы не произошло, Фергюсон бы так не сделал, он сделал бы так. Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон.

Если бы я пришел в клуб тренером, я бы сказал, что Фергюсона здесь больше нет. И я пришел сюда, чтобы творить собственную историю. Не хочу слышать о том, что происходило до этого. Я хочу думать о настоящем.

У Фергюсона есть свое место в истории этого клуба, но клуб продолжает жить и ему нужно найти свою индивидуальность.