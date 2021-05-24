Зинченко опубликовал фото с трофеем АПЛ: «Я скучал по тебе, дорогой»
04:30
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал новый пост в Instagram.
«Я скучал по тебе, дорогой», — подписал Зинченко фото с кубком чемпиона Англии.
Зинченко в составе «горожан» стал трехкратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.
В сезоне-2020/21 24-летний украинец провел 31 матч за «Ман Сити», в которых сделал результативный пас и заработал желтую карточку.
Читайте также
России не надо ждать звезд НХЛ в сборную. Помните Овечкина, который орал на Самсонова — зачем им сейчас чемпионат мира?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю