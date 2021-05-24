Зинченко опубликовал фото с трофеем АПЛ: «Я скучал по тебе, дорогой»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал новый пост в Instagram.

«Я скучал по тебе, дорогой», — подписал Зинченко фото с кубком чемпиона Англии.

Зинченко в составе «горожан» стал трехкратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

В сезоне-2020/21 24-летний украинец провел 31 матч за «Ман Сити», в которых сделал результативный пас и заработал желтую карточку.