Бэйл: «Сообщу о решении по своей карьере после Евро»

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что уже определился с тем, что будет делать в будущем.

«Сообщу о своем решении после Евро. Я знаю, что делаю. Но мое решение вызовет хаос. Не хочу пока думать ни о чем другом, кроме как о выступлении за сборную», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Бэйл этим летом, скорее всего, вернется в «Реал», контракт с которым истекает и июне 2022 года. Сообщалось, что валлиец может объявить о завершении карьеры.