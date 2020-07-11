Зиех прибыл в расположение «Челси»

Полузащитник Хаким Зиех прибыл на базу «Челси», сообщает пресс-служба лондонской команды. 27-летний футболист перешел в английский клуб из «Аякса». О трансфере стало известно в феврале.

«Добро пожаловать в «Челси», Хаким», — написано в официальном Twitter команды.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 32 матча за «Аякс», забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.