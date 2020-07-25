Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пошутил о результатах команды после его прихода в сезоне-2019/20.

— Когда я пришел в «Тоттенхэм», команда шла на 14-м месте, отставала от «Арсенала» на 3 очка, до зоны Лиги чемпионов было 12 очков, — цитирует Goal.com Моуринью. — Если считать очки с момента моего прихода... Дело в том, что я не так важен, «Тоттенхэм» важнее, но, если вы хотите, то можно посчитать. В таком случае, я — на четвертом месте в чемпионате. Если вы считаете, что занять 4-е место в АПЛ — плохо, то это ваше мнение. Если хотите посмеяться вместе со мной, то можно сказать, что я — чемпион Англии по итогам последних пяти матчей. Можете дать мне медаль, мы набрали 13 очков — больше всех!