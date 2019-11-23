Жозе Моуринью: «Тоттенхэму» повезло, что я столько лет провел в премьер-лиге"

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в своей дебютной игре во главе «шпор» (3:2). Португальский специалист принял «Тоттенхэм» 21 ноября. В начале второго тайма его команда повела 3:0, но пропустила дважды.

— Я очень рад. До того, как мы пропустили два мяча, мы играли очень хорошо, привносили в игру то, что пробовали на тренировках. Мы держали мяч и могли сделать 4:0 и убить игру, — цитирует BBC Моуринью. — Нам повезло, что я столько лет провел в премьер-лиге. Я сказал игрокам в перерыве матча: даже если к 85-й минуте мы будем вести 3:0, игра еще не будет окончена.

Но свою роль сыграло много факторов. Эмоции от увольнения бывшего тренера, возвращение игроков из сборных, усталость последние 20 минут. Главное, что мы победили. Неважно, как. Ребята счастливы, и это то, чего я хотел.