Жозе Моуринью: "Дать отдохнуть Ибрагимовичу? Это просто невозможно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не готов предоставить отдых нападающему Златану Ибрагимовичу, так как считает его ключевым игроком команды. Швед в текущем сезоне провел 24 встречи во всех турнирах и забил 14 мячей.

– Дать отдохнуть Ибрагимовичу? Это просто невозможно, – цитирует Express Моуринью. – Завтра у нас тяжелая игра с "Вест Бромвичем", а потом игроки неделю проведут без футбола. В следующие выходные мне вновь понадобится Златан. Он феноменален, и я этому не удивлен. Я знал, что с физической точки зрения он сможет сопротивляться утомлению и травмам, но очевидно, что ему тяжело дадутся все 60 матчей сезона. Я постараюсь дать ему отдохнуть позже.

Он был отстранен от игры с "Арсеналом", не выходил на поле в некоторых матчах Лиги Европы и Кубке лиги. Так что, думаю, я смогу найти игру, в которой ему можно будет остаться на скамейке запасных. Но он наш ключевой игрок, и мы, понятное дело, нуждаемся в нем.