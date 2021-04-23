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Жоржинью считает, что Лэмпард не был готов к работе в «Челси»

22:39
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Полузащитник «Челси» Жоржинью 23 апреля в интервью ESPN высказался о бывшем тренере лондонцев Фрэнке Лэмпарде.

«Буду предельно откровенным, говоря о Лэмпарде. По моему мнению, он пропустил некоторые шаги, необходимые для обучения, прежде чем перейти в большой клуб. Фрэнк пришел в клуб, где он легенда, не имея опыта работы тренером в других командах», — заявил Жоржинью.

«Челси» отправил в отставку Лэмпарда 25 января. Его место занял Томас Тухель, под руководством которого команда одержала четыре победы в пяти матчах.

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