Жоржинью считает, что Лэмпард не был готов к работе в «Челси»
Полузащитник «Челси» Жоржинью 23 апреля в интервью ESPN высказался о бывшем тренере лондонцев Фрэнке Лэмпарде.
«Буду предельно откровенным, говоря о Лэмпарде. По моему мнению, он пропустил некоторые шаги, необходимые для обучения, прежде чем перейти в большой клуб. Фрэнк пришел в клуб, где он легенда, не имея опыта работы тренером в других командах», — заявил Жоржинью.
«Челси» отправил в отставку Лэмпарда 25 января. Его место занял Томас Тухель, под руководством которого команда одержала четыре победы в пяти матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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