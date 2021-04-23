Невилл жестко высказался о клубах АПЛ, принимавших участие в создании Суперлиги
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл жестко высказался по поводу английских клубов, которые участвовали в создании Суперлиги. Среди них «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
«6 клубов АПЛ, которые участвовали в Суперлиге, замешаны в покушении на убийство английского футбола», — приводит слова Невилла журналист Associated Press Роб Харрис.
В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вместе с английскими клубами вошли «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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