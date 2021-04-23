Невилл жестко высказался о клубах АПЛ, принимавших участие в создании Суперлиги

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл жестко высказался по поводу английских клубов, которые участвовали в создании Суперлиги. Среди них «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«6 клубов АПЛ, которые участвовали в Суперлиге, замешаны в покушении на убийство английского футбола», — приводит слова Невилла журналист Associated Press Роб Харрис.

Strong on Sky from @GNev2 saying the Premier League's 6 Super League clubs engaged in the «attempted murder of English football» — Rob Harris (@RobHarris) April 23, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вместе с английскими клубами вошли «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».