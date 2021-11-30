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Жоржиньо высказался об итогах «Золотого мяча» 2021 года

Жоржиньо прокомментировал свое третье место в голосовании за «Золотой мяч» — 2021
11:49
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал свое третье место в голосовании за «Золотой мяч» — 2021.

«Счастлив, но достиг этого благодаря команде. Горжусь собой и всей нашей командой, потому что мы заслужили это все вместе. Первое, о чем нужно думать, это команда, коллектив, а потом уже идут отдельные лица. Нам многое предстоит сыграть, это заставляет нас усердно работать, пытаясь завоевать трофеи, потому что таковы задачи клуба», — цитирует Жоржиньо сайт «Челси».

Выиграл трофей форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо на третьей позиции.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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