Голкипер «Челси» Менди подвел итоги 2021 года

Голкипер «Челси» Эдуар Менди подвел итоги 2021 года. Вчера, 29 ноября, стало известно, что футболист занял второе место в голосовании за награду лучшему вратарю года по версии France Football.

«2021 год в плане футбола — лучший в моей жизни, сезон был невероятным, мы выиграли самый большой титул в Европе и мой первый год в большом клубе. Это мой лучший год на данный момент, но я надеюсь, что следующие будут такими же», — цитирует Менди сайт «синих».

В 13 матчах АПЛ «Челси» набрал 30 очков и занял лидирующую позицию в турнирной таблице.

Лучшим голкипером сезона был признан голкипер Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ».