Абрамович пришел на домашний матч «Челси» впервые за три года

Владелец «Челси» Роман Абрамович присутствовал на домашнем матче лондонской команды против «Манчестер Юнайтед» (1:1), сообщает The Telegraph.

Последний раз на домашнем матче «Челси» Абрамович присутствовал в 2018 году из-за проблем с выдачей новой визы.

Абрамович является владельцем «Челси» с 2003 года. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ после 13 игр.