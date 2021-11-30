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Абрамович пришел на домашний матч «Челси» впервые за три года

09:57
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Владелец «Челси» Роман Абрамович присутствовал на домашнем матче лондонской команды против «Манчестер Юнайтед» (1:1), сообщает The Telegraph.

Последний раз на домашнем матче «Челси» Абрамович присутствовал в 2018 году из-за проблем с выдачей новой визы.

Абрамович является владельцем «Челси» с 2003 года. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ после 13 игр.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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