Жена Рамоса установила рекорд, находясь под водой без дыхания
Защитник «Реала» Серхио Рамос поздравил свою супругу Пилар Рубио, которая в рамках телевизионного шоу побила рекорд по задерживанию дыхания под водой. Девушка продержалась 4,08 минуты под водой в программе Pablo Motos. После этого она расплакалась и отметила, что посвящает достижение мужу.
— Поздравляю, любовь моя! Все, что ты делаешь, это плод усилий, жертв и страсти к твоей работе, — написал Рамос в Instagram. — Спасибо, что посвятила это мне. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо еще. Я горжусь тобой всегда, моя любовь.
?Enhorabuena, mi amor! Porque lo que haces es siempre fruto del esfuerzo, el sacrificio y la pasi?n por tu trabajo. Gracias por dedic?rmelo, pero t? te lo mereces m?s que nadie. Orgulloso de ti siempre, mi vida. TQ @pilarrubio_oficial Always proud of you, my love. ILY #PilarRubio ???