Жена Рамоса установила рекорд, находясь под водой без дыхания

Защитник «Реала» Серхио Рамос поздравил свою супругу Пилар Рубио, которая в рамках телевизионного шоу побила рекорд по задерживанию дыхания под водой. Девушка продержалась 4,08 минуты под водой в программе Pablo Motos. После этого она расплакалась и отметила, что посвящает достижение мужу.

— Поздравляю, любовь моя! Все, что ты делаешь, это плод усилий, жертв и страсти к твоей работе, — написал Рамос в Instagram. — Спасибо, что посвятила это мне. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо еще. Я горжусь тобой всегда, моя любовь.