Лэмпард поделился эмоциями от победы «Эвертона» в первом матче под его руководством

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу команды над «Брентфорд» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Я могу только поблагодарить болельщиков за их поддержку. Они поддерживали меня на старте и в конце после выступления команды. Сегодняшний день был чем-то особенным, и я никогда его не забуду. Мы все здесь говорим об эффекте «Гудисон Парка», и хотелось показать его.

Победа меня воодушевила. Теперь нужно успокоиться и посмотреть вперед на несколько важных матчей лиги. Нам предстоит еще много работы, но я увидел несколько действительно многообещающих моментов.

Мы — команда «Эвертон», поэтому должны быть агрессивными, бегать, атаковать, когда мяч находится там, где его можно выиграть. Это было сегодня, и это должно продолжаться", — приводит слова Лэмпарда сайт клуба.

Следующего соперника в Кубке Англии «Эвертон» узнает после жеребьевки.

Во вторник, 8 февраля, команде предстоит сыграть матч 24-го тура чемпионата Анлии против «Ньюкасла».