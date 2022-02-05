Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Фулхэмом» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Мне пришлось понервничать, — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News. — «Фулхэма» — прекрасная команда. Я с удовольствием смотрю их игры, футболисты точно знают, что надо делать с мячом. Я не удивлен, что они лидируют в чемпионшипе. Мы победили очень крепкую команду. Все решил класс наших игроков».

Тренер отметил, что многим командам из АПЛ не удалось выйти в 1/8 финала.

«Кубок Англии — непростой турнир. «Манчестер Юнайтед» вот вылетел. Когда мы пропустили, я сказал: «Интересно будет посмотреть на нашу реакцию». После первого тайма они были сильнее, мы создавали моменты, но в результате контратак, а не вследствие владения мячом. Во втором все для нас складывалось гораздо лучше», — сказал он.

Вчера, 4 февраля, «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Мидлсбро» (1:1, 8:7 по пенальти) и вылетел из Кубка Англии.