Защитник «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти получил травму колена в матче 32-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (4:0). Он выбыл до конца текущего сезона, сообщает Sky Sports.

По предварительной информации, 30-летний ирландец пропустит до 12 недель. Пока не ясно, потребуется ли защитнику операция. Врачи примут решение после спадения отека.

В текущем сезоне АПЛ футболист провел 15 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передач.