Полузащитник Гордон считает, что «Эвертон» не вылетел из АПЛ

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон поделился мнением о положении команды в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Я никогда не думал о том, что мы можем вылететь, но после нескольких неудачных результатов это стало реальностью. Мысли об этом определенно были, но мы не намерены допустить этого.

Я не собираюсь мириться с тем, что мы можем вылететь. Этого не случится. Я слышал, как люди говорят, что нам все равно на результаты команды. Но такие слова для меня непонятны", — приводит слова Гордона Goal.

После 30 матчей «Эвертон» занимает и 17-е место в турнирной таблице, имея на счету 28 очков. 20 апреля подопечные Фрэнка Лэмпарда примут «Лестер Сити».