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Сегодня, 07:31

Защитник Огбонна продлил контракт с «Вест Хэмом»

Мария Гусева
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«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Анджело Огбонной.

Новое соглашение 35-летнего итальянца рассчитано на один сезон — до 30 июня 2024 года.

Огбонна выступает за «Вест Хэм» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 защитник провел 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.whufc.com/news/angelo-ogbonna-signs-new-contract
Анджело Огбонна
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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