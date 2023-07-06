Защитник Огбонна продлил контракт с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Анджело Огбонной.

Новое соглашение 35-летнего итальянца рассчитано на один сезон — до 30 июня 2024 года.

Огбонна выступает за «Вест Хэм» с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 защитник провел 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.