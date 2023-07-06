«Фулхэм» хочет продлить контракт с Виллианом

«Фулхэм» рассчитывает подписать новый контракт с полузащитником Виллианом, сообщает Globo Esporte. Английский клуб не оставляет попыток сохранить игрока в команде и слелал новое предложение 34-летнему бразильцу.

30 июня у Виллиана закончился контракт с лондонским клубом. Он попросил время, чтобы принять решение, где продолжить карьеру. У Виллиана есть и другие предложения от английских клубов.

В прошлом сезоне Виллиан сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.