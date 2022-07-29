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Сегодня, 16:20

Гаспар перешел в «Уотфорд» на правах свободного агента после ухода из «Вильярреала»

Алексей Еремин
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Марио Гаспар.
Фото ФК Уотфорд

Защитник Марио Гаспар перешел в «Уотфорд» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба английского клуба.

28 июля футболист покинул «Вильярреал», в котором провел 15 сезонов.

Вместе с испанским клубом защитник становился победителем Лиги Европы в сезоне-2020/21. В общей сложности 31-летний Гаспар провел за основную команду «Вильярреала» 421 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 26 результативных передач.

Источник: https://www.watfordfc.com/news/official-mario-gaspar-signs-on
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Уотфорд
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