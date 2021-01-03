Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия заразился коронавирусом

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия сдал положительный тест на коронавирус. Также болезнь выявлена у одного из сотрудников клуба, сообщает пресс-служба «горожан».

19-летний Гарсия в текущем сезоне провел 7 матчей.

Ранее стало известно, что пять игроков английского клуба инфицированы коронавирусом. Следующий матч чемпионата Англии «горожане» должны провести 3 января против «Челси».

25 декабря стало известно, что заболевание было обнаружено у игроков команды Кайла Уокера и Габриэла Жезуса. В понедельник была перенесена игра «Эвертон» — «Манчестер Сити», которая должна была состояться в тот же день.