Ван Дейк высказался о борьбе «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» за победу в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о борьбе с «Манчестер Сити» за победу в АПЛ.

«Пару лет назад «Ливерпуль» опережал «Манчестер Сити» на несколько очков, — приводит слова ван Дейка Daily Mail. — Это было тяжело, и мы растеряли преимущество. Это не самое приятное положение. Нелегко справляться с давлением, но «Манчестер Сити» доказал, что способен на это. Они невероятны».

Защитник считает, что болельщики должны верить, что команда можем выигрывать и перевернуть ситуацию.

«Впереди еще много игр. Сейчас мы на хорошем уровне. Всегда есть, что улучшить. Стабильность — ключевой момент в борьбе с «Манчестер Сити» за победу в АПЛ», — сказал он.

После 27 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на шесть баллов и имея один матч в запасе.