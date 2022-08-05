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Сегодня, 10:31

«Челси» готов приобрести Фофана за рекордные 85 миллионов фунтов стерлингов

Руслан Минаев
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«Челси» готов увеличить предложение по защитнику «Лестера» Уэсли Фофана, сообщает The Sun.

Ранее лондонцы сделали предложение в размере 62 миллионов фунтов стерлингов, которое было отклонено. Теперь «Челси» готов предложить «Лестеру» 85 миллионов фунтов за 21-летнего француза.

Рекордным в истории футбола является трансфер защитника Харри Магуайра из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за 78,3 миллиона фунтов стерлингов.

Контракт Фофана с «лисами» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил 1 мяч.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
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