«Челси» готов приобрести Фофана за рекордные 85 миллионов фунтов стерлингов

«Челси» готов увеличить предложение по защитнику «Лестера» Уэсли Фофана, сообщает The Sun.

Ранее лондонцы сделали предложение в размере 62 миллионов фунтов стерлингов, которое было отклонено. Теперь «Челси» готов предложить «Лестеру» 85 миллионов фунтов за 21-летнего француза.

Рекордным в истории футбола является трансфер защитника Харри Магуайра из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за 78,3 миллиона фунтов стерлингов.

Контракт Фофана с «лисами» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил 1 мяч.