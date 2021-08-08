Защитник «Лестера» Фофана не сыграет до 2022 года из-за травмы
06:43
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что защитник команды Уэсли Фофана может выбыть на долгое время из-за травмы, полученной в товарищеском матче с «Вильярреалом» (3:2). Игра проходила 4 августа.
«Обследование показало серьезное повреждение медиальной связки. В понедельник у Фофана операция, и он не будет играть до 2022 года.
В ближайшие полгода станет понятно, когда он восстановится», — цитирует Роджерса Sky Sport.
Ранее сообщалось, что у Фофана подозрение на перелом малоберцовой кости.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12376059/wesley-fofana-leicester-defender-out-until-2022-as-leg-injury-worse-than-feared-says-brendan-rodgers
Читайте также
«В России клевещут на Ашрам? Пусть сначала перестанут есть допинг». В Израиле реагируют на российский гнев в художественной гимнастике
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю