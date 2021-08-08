Защитник «Лестера» Фофана не сыграет до 2022 года из-за травмы

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что защитник команды Уэсли Фофана может выбыть на долгое время из-за травмы, полученной в товарищеском матче с «Вильярреалом» (3:2). Игра проходила 4 августа.

«Обследование показало серьезное повреждение медиальной связки. В понедельник у Фофана операция, и он не будет играть до 2022 года.

В ближайшие полгода станет понятно, когда он восстановится», — цитирует Роджерса Sky Sport.

Ранее сообщалось, что у Фофана подозрение на перелом малоберцовой кости.