Варди о победе «Лестера» в Суперкубке Англии: «Еще один для коллекции»
03:45
Форвард «Лестера» Джейми Варди поделился впечатлениями от победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» (1:0).
«Еще один для коллекции», — написал Варди в Instagram.
В прошлом сезоне «Лестер» стал победителем Кубка Англии. Команда выиграла Суперкубок во второй раз в своей истории. Впервые ей это удалось в 1971 году.
Вместе с «Лестером» Варди стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Читайте также
«В России клевещут на Ашрам? Пусть сначала перестанут есть допинг». В Израиле реагируют на российский гнев в художественной гимнастике
«Если бы все пошло по плану, мы с сестрой ушли бы из гимнастики». Дина Аверина — о серебре Олимпиады, судействе и травме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю