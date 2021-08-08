Варди о победе «Лестера» в Суперкубке Англии: «Еще один для коллекции»

Форвард «Лестера» Джейми Варди поделился впечатлениями от победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» (1:0).

«Еще один для коллекции», — написал Варди в Instagram.

В прошлом сезоне «Лестер» стал победителем Кубка Англии. Команда выиграла Суперкубок во второй раз в своей истории. Впервые ей это удалось в 1971 году.

Вместе с «Лестером» Варди стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.