Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Астон Вилла» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Туанзебе

16:24
Аксель Туанзебе. Фото Twitter
Аксель Туанзебе. Фото Twitter
Теги:

«Астон Вилла» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе.

23-летний англичанин проведет сезон-2021/22 в составе виллианов.

В сезоне-2020/21 Туанзебе провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Футболист уже выступал за «Астон Виллу» на правах аренды в 2018 и 2019 году.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: итоговое положение
Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
«Девочки выступили достойно, зная, что идут на расстрел». Винер-Усманова вновь уничтожает судейство в Токио-2020
Зарема Салихова закрывает Telegram-канал и сделала заявление для болельщиков «Спартака»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд