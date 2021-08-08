«Астон Вилла» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Туанзебе
16:24
«Астон Вилла» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе.
23-летний англичанин проведет сезон-2021/22 в составе виллианов.
The teams are in, but first...— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 8, 2021
Axel Tuanzebe is back! ?#WelcomeBackAxel
В сезоне-2020/21 Туанзебе провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Футболист уже выступал за «Астон Виллу» на правах аренды в 2018 и 2019 году.
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