Защитник «Кристал Пэлас» ван Анхолт может продолжить карьеру в Турции

Защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу.

По информации источника, в 30-летнем голландце заинтересован «Фенербахче». Сообщается, что турецкий клуб уже начал переговоры по поводу покупки игрока.

?ZEL | Fenerbah?e, Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak i?in giri?imlere ba?lad?. — Ya??z Sabuncuo?lu (@yagosabuncuoglu) June 1, 2021

В сезоне-2020/21 ван Анхолт провел 23 матча за «Кристал Пэлас», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.