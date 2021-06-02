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Защитник «Кристал Пэлас» ван Анхолт может продолжить карьеру в Турции

06:58
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Защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу.

По информации источника, в 30-летнем голландце заинтересован «Фенербахче». Сообщается, что турецкий клуб уже начал переговоры по поводу покупки игрока.

В сезоне-2020/21 ван Анхолт провел 23 матча за «Кристал Пэлас», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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