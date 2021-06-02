Линекер считает, что Кейн уйдет из «Тоттенхэма» в один из английских клубов

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о будущем нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. 21 мая стало известно, что «Челси» заинтересованы в его покупке.

«Я бы хотел увидеть Кейна в «Барселоне», но они уже подписали контракт с Агуэро, а у них не так много денег. Думаю, судьбу Гарри решат «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и, может быть, «ПСЖ». В Париже тренером работает Почеттино, и там у него гарантированно будут трофеи. Но мне кажется, что он перейдет в один из английских клубов. Не думаю, что Гарри перешел бы в «Челси». Не представляю, чтобы он так поступил с фанатами «Тоттенхэма», хотя кто знает», — приводит слова Линекера Goal.

В сезоне-2020/21 Кейн забил 23 гола в чемпионате Англии и стал лучшим бомбардиром турнира. Он также стал лучшим ассистентом, отдав 14 результативных передач. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.