Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Линекер считает, что Кейн уйдет из «Тоттенхэма» в один из английских клубов

16:17
Теги:

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о будущем нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. 21 мая стало известно, что «Челси» заинтересованы в его покупке.

«Я бы хотел увидеть Кейна в «Барселоне», но они уже подписали контракт с Агуэро, а у них не так много денег. Думаю, судьбу Гарри решат «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и, может быть, «ПСЖ». В Париже тренером работает Почеттино, и там у него гарантированно будут трофеи. Но мне кажется, что он перейдет в один из английских клубов. Не думаю, что Гарри перешел бы в «Челси». Не представляю, чтобы он так поступил с фанатами «Тоттенхэма», хотя кто знает», — приводит слова Линекера Goal.

В сезоне-2020/21 Кейн забил 23 гола в чемпионате Англии и стал лучшим бомбардиром турнира. Он также стал лучшим ассистентом, отдав 14 результативных передач. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/lineker-expects-manchester-clubs-or-psg-to-win-kane-race/1jhzj47nnx7zy1pk0eemt0iwy5

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Лыжная федерация не пошла на поводу у экологов. И получила новые данные о русском допинге
Что ждет Россию, если победим Канаду? Разбираем сетку плей-офф чемпионата мира
Стало известно время начала четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд