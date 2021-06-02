Покупка Онаны может обойтись «Арсеналу» в 2 миллиона евро

Покупка вратаря «Аякса» Андре Онаны может обойтись «Арсеналу» в сумму около 2 миллионов евро, сообщает NOS.

По данным источника, голландский клуб продаст 25-летнего камерунца за эту сумму в случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не станет сокращать срок дисквалификации игрока за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что решение по апелляции по делу вратаря будет принято в ближайшие дни.

В случае, если футболисту сократят срок дисквалификации, «Аякс» будет требовать за него от 6 до 9 миллионов евро. Такие низкие запросы голландского клуба связаны с контрактом игрока, который истекает в июне 2022 года.

В сезоне-2020/21 Онана провел 26 матчей за «Аякс», из них 9 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. С февраля 2021 года камерунец дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, срок отстранения игрока действует до февраля 2022 года.