Защитник "Кардиффа": "После трагедии с Салой некоторые из ребят не захотели заходить в самолет"

Защитник "Кардиффа" Сулейман Бамба признался, что после крушения самолета с Эмилиано Салой на борту многие игроки "Кардиффа" начали бояться летать.

- Сложно описать, что сейчас чувствуют игроки. Это очень непривычная ситуация, большая трагедия - цитирует Бамбу ВВС. - Она повлияла на всех: на парней, город и клуб. Нам уже оказали определенную помощь. Мы летаем на гостевые матчи на самолете, и некоторые из ребят начали думать: "Я больше туда не пойду". К счастью, тренер и клуб нашли человека, который будет говорить с нами, если это будет необходимо. Думаю, некоторым это действительно требуется. Надеюсь, в ближайшие недели мы станем чувствовать себя лучше.

Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый в честь Салы. Видео

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