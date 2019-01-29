Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь Сала. Видео

Перед матчем 24-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Кардифф" сектор болельщиков гостей окрасился в желтый цвет. Это было сделано в честь нападающего Эмилиано Сала. Желтый - цвет "Нанта", за который ранее выступал аргентинец.

Напомним, нападающий летел на самолете из Нанта в Кардифф, и в ходе полета самолета пропал с радаров. Полиция прекратила поиски, сочтя, что шансов найти игрока живым нет. Однако родственники футболиста собрали деньги на новую поисковую операцию.

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