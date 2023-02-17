Защитник Густо вернется из «Лиона» в «Челси», чтобы пройти курс лечения

«Челси» на официальном сайте объявил, что защитник Мало Густо приедет в Лондон. 19-летний француз приедет в Кобхэм, чтобы восстанавливаться от травмы под наблюдением медицинского персонала клуба.

Защитник перешел в «Челси» из «Лиона» в январе, но вернулся на правах аренды в французский клуб. Он сыграл два матча после подписания контракта с «синими», прежде чем травмироваться.

Всего в этом сезоне Густо сыграл 18 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.