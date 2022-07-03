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Сегодня, 10:58

Защитник «Фейеноорда» Маласиа сегодня прилетит в Англию для завершения перехода в «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа сегодня прилетит в Англию для того, чтобы завершить свой переход в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сегодня 22-летний нидерландец пройдет первую часть медицинского обследования, а завтра — вторую. После этого футболист подпишет контракт с «красными дьяволами» и о сделке будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за игрока 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Маласиа забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «Фейеноорд». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 17 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1543498274925076480
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фейеноорд
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