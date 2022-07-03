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Сегодня, 11:08

«Манчестер Юнайтед» намерен продать защитника Теллеса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» готов продать защитника Алекса Теллеса, сообщает The Mirror.

По данным источника, 29-летний футболист был признан главным тренером команды Эриком тен Хагом лишним, и «МЮ» теперь хочет его продать.

Бразильский защитник покинет клуб этим летом, так как «красные дьяволы» хотят приобрести Тирелла Маласию из «Фейеноорда».

В сезоне-2021/22 Теллес забил один гол и отдал четыре результативных передачи в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/alex-telles-transfer-fate-sealed-27382973
Алекс Теллес
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Защитник «Фейеноорда» Маласиа сегодня прилетит в Англию для завершения перехода в «Манчестер Юнайтед»
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