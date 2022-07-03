«Манчестер Юнайтед» намерен продать защитника Теллеса

«Манчестер Юнайтед» готов продать защитника Алекса Теллеса, сообщает The Mirror.

По данным источника, 29-летний футболист был признан главным тренером команды Эриком тен Хагом лишним, и «МЮ» теперь хочет его продать.

Бразильский защитник покинет клуб этим летом, так как «красные дьяволы» хотят приобрести Тирелла Маласию из «Фейеноорда».

В сезоне-2021/22 Теллес забил один гол и отдал четыре результативных передачи в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.