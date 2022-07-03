Фаулер: «Рад, что Салах остается, но это означает, что я прощаюсь со статусом лучшего бомбардира клуба в АПЛ»
Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о продлении контракта нападающего Мохамеда Салаха с клубом.
«Ливерпуль» может радостно выступать с Салахом еще три года, но это означает, что я прощаюсь со своим статусом лучшего бомбардира клуба в истории АПЛ. Не говорю, что молился, чтобы он ушёл из «Ливерпуля» летом. Конечно, я его фанат. Я рад, что Мо остаётся, и знаю, что ему плевать на мой рекорд.
Вы знаете, что я не считаю игроков легендами какого-либо клуба, если только они не проявляют настоящей приверженности клубу. Возможно, я в меньшинстве, но всегда отвергаю идею, что Луис Суарес и Фернандо Торрес — легенды «Ливерпуля». Я всегда думал, что Салах рискует сделать то же самое. Но все оказалось не так. Он хотел остаться. Наверное, чтобы побить мои рекорды», — приводит слова Фаулера Mirror.
1 июля, «Ливерпуль» объявил о подписании долгосрочного соглашения с 30-летним египтянином.
В прошедшем сезоне Салах забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -