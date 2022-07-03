Фаулер: «Рад, что Салах остается, но это означает, что я прощаюсь со статусом лучшего бомбардира клуба в АПЛ»

Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о продлении контракта нападающего Мохамеда Салаха с клубом.

«Ливерпуль» может радостно выступать с Салахом еще три года, но это означает, что я прощаюсь со своим статусом лучшего бомбардира клуба в истории АПЛ. Не говорю, что молился, чтобы он ушёл из «Ливерпуля» летом. Конечно, я его фанат. Я рад, что Мо остаётся, и знаю, что ему плевать на мой рекорд.

Вы знаете, что я не считаю игроков легендами какого-либо клуба, если только они не проявляют настоящей приверженности клубу. Возможно, я в меньшинстве, но всегда отвергаю идею, что Луис Суарес и Фернандо Торрес — легенды «Ливерпуля». Я всегда думал, что Салах рискует сделать то же самое. Но все оказалось не так. Он хотел остаться. Наверное, чтобы побить мои рекорды», — приводит слова Фаулера Mirror.

1 июля, «Ливерпуль» объявил о подписании долгосрочного соглашения с 30-летним египтянином.

В прошедшем сезоне Салах забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев во всех турнирах.