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Защитник Доэрти вернулся в «Вулверхэмптон»

Мария Гусева
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«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Мэттом Доэрти.

Соглашение 31-летнего ирландца рассчитано на три года. Доэрти уже выступал за «Вулверхэмптон» с 2010 по 2020 год.

С 2020 года защитник выступал за «Тоттенхэм». В январе 2023 года футболист на правах свободного агента перешел в «Атлетико». 1 июля игрок стал свободным агентом.

Всего в сезоне-2022/23 Доэрти провел 18 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

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Источник: https://www.wolves.co.uk/news/mens-first-team/20230720-doherty-makes-wolves-return/
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