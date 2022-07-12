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Сегодня, 19:02

Защитник «Бернли» перешел в «Вулверхэмптон»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Натан Коллинз.
Фото ФК «Вулверхэмптон».

Защитник «Бернли» Натан Коллинз перешел в «Вулверхэмптон». Он заключил с новой командой контракт на пять лет, сообщает сайт «волков».

Также договор предусматривает опцию продления соглашения еще на сезон.

«Вулверхэмптон» не разглашает сумму трансфера, но портал Transfermarkt оценивает ее в 24,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Ирландии провел за «Бернли» 19 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

ФК Бернли
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