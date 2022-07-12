«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в первом матче под руководством тен Хага

«Манчестер Юнайтед» 12 июля провел товарищеский матч против «Ливерпуля». «Юнайтед» выиграл с крупным счетом — 4:0.

Авторами голов стали Джейдон Санчо, Фред, Антони Марсьяль и Факундо Пеллистри.

Отметим, что эта была первая игра для «Ю» под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага.