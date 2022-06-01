Защитник «Аякса» Тимбер прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«В конечном счете, решающим фактором будет моя интуиция. Ситуация должна быть правильной. Можно перейти в большой клуб, но если не будешь там играть, то лучше остаться в «Аяксе». А «Аякс» — тоже большой клуб. Мы играем в Лиге чемпионов, и я играю там вместе с лучшими игроками Нидерландов. Это не пустяк», — приводит слова Тимбера Goal со ссылкой на De Telegraaf.

30 мая The Guardian сообщал, что «МЮ» начал переговоры о трансфере защитника. Главный теренр команды Эрик тен Хаг, ранее возглавлявший «Аякс», хочет сделать 20-летнего футболиста одним из своих первых подписаний.

Тимбер провел за амстердамский клуб в сезоне-2021/22 43 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Контракт голландца с «Аяксом» истекает в июне 2024 года. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.