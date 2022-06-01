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Сегодня, 14:08

«Ливерпуль» нашел замену Садио Мане

«Ливерпуль» рассматривает игрока «Уотфорда» в качестве замены Мане
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Уотфорда» Жуана Педро.

По данным Daily Mail, главный тренер команды Юрген Клопп рассматривает 20-летнего игрока в качестве возможной замены Садио Мане.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» думает о покупке Мане и готов купить игрока за 30 миллионов евро. Такую же сумму за форварда готова заплатить «Бавария».

Контракт Педро с «Уотфордом» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2021/22 бразильский футболист сыграл за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую пердачу.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10868963/Liverpool-Jurgen-Klopp-Sadio-Mane-leaves-summer.html
Садио Мане
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ФК Уотфорд
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2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
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22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
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22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
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Эзри Конса

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