«Ливерпуль» нашел замену Садио Мане

«Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Уотфорда» Жуана Педро.

По данным Daily Mail, главный тренер команды Юрген Клопп рассматривает 20-летнего игрока в качестве возможной замены Садио Мане.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» думает о покупке Мане и готов купить игрока за 30 миллионов евро. Такую же сумму за форварда готова заплатить «Бавария».

Контракт Педро с «Уотфордом» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2021/22 бразильский футболист сыграл за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую пердачу.