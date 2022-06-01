Зума приговорен к 180 часам общественных работ за жестокое обращение с животным

Суд вынес наказание защитнику «Вест Хэма» и сборной Франции Курту Зума за жестокое обращение с животным, сообщает Sky Sports.

По данным источника, Зума приговорен к 180 часам общественных работ и ему запрещено держать кошек дома в течение пяти лет.

В конце мая футболист признал себя виновным в жестоком обращении с животным.

7 февраля появилось видео, как 27-летний француз бьет свою кошку. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у футболиста.

9 февраля «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным.