Масалитин о Влашиче: «Думал, что его зимой уберут из «Вест Хэма»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выступления бывшего полузащитника армейского клуба Николы Влашича в «Вест Хэме». Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов отдать хорвата в аренду.
«Честно говоря, тяжелая ситуация по возможному возвращению Влашича, потому что много стран, которые забирают своих игроков из России, — цитирует «Чемпионат» Масалитина. — Есть ли ему смысл приезжать играть, чтобы его потом забрали? Когда он уезжал, я всегда говорил, что с таким настроением в Англии делать нечего. Начинает делить игры: там хочу играть, там не хочу. Если ты здесь играешь шаляй-валяй, то с таким отношением к футболу нигде не заиграешь. Он туда приехал совершенно неготовый. Вот и результат. Думал, что его зимой еще уберут из «Вест Хэма», а он задержался еще на полгода».
24-летний полузащитник покинул ЦСКА в августе 2021 года и перешл в «Вест Хэм». В прошедшем сезоне игрок провел 31 матч за лондонский клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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3
|Челси
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|0
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|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
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|0
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|0-0
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8
|Лестер
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|0
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0
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|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -