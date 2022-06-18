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Масалитин о Влашиче: «Думал, что его зимой уберут из «Вест Хэма»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выступления бывшего полузащитника армейского клуба Николы Влашича в «Вест Хэме». Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов отдать хорвата в аренду.

«Честно говоря, тяжелая ситуация по возможному возвращению Влашича, потому что много стран, которые забирают своих игроков из России, — цитирует «Чемпионат» Масалитина. — Есть ли ему смысл приезжать играть, чтобы его потом забрали? Когда он уезжал, я всегда говорил, что с таким настроением в Англии делать нечего. Начинает делить игры: там хочу играть, там не хочу. Если ты здесь играешь шаляй-валяй, то с таким отношением к футболу нигде не заиграешь. Он туда приехал совершенно неготовый. Вот и результат. Думал, что его зимой еще уберут из «Вест Хэма», а он задержался еще на полгода».

24-летний полузащитник покинул ЦСКА в августе 2021 года и перешл в «Вест Хэм». В прошедшем сезоне игрок провел 31 матч за лондонский клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4729473-masalitin-o-vlashiche-esli-ty-zdes-igraesh-shalyaj-valyaj-to-nigde-ne-zaigraesh.html
Валерий Масалитин
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