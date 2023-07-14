Юрриен Тимбер стал игроком «Арсенала»

«Арсенал» объявил о переходе защитника «Аякса» Юрриена Тимбера.

22-летний голландец подписал долгосрочный контракт с «канонирами». Он будет выступать за команду под 12-м номером. Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за трансфер 47 миллионов евро.

Тимбер является воспитанником академии «Аякса». Он провел за команду 121 матч, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.