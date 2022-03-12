Рангник прокомментировал информацию о возможном уходе Рэшфорда из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением по поводу информации о том, что форвард Маркус Рашфорд хочет покинуть команду.

«Я говорил с ним позавчера. Он мне об этом ничего не сказал. За свои 25 лет в футболе я понял, что не нужно обращать много внимания на то, что пишется в СМИ. Мне Маркус не говорил ничего, сказал, что счастлив и хочет выступать за команду», — цитирует Рангника Goal.com.

Сообщалось, что футболист может потерять место в составе сборной Англии на ЧМ в Катаре из-за недостаточно регулярной игровой практики в «Манчестер Юнайтед». После 28 туров АПЛ команда занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков.